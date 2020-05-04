В Одессе водители  устроили карантинный протест

Как сообщают местные СМИ, около полусотни активистов протестовали против застройки одесского побережья. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На капоты авто общественники нацепили красные ленточки и плакаты с требованиями прекратить уничтожение зеленых и рекреационных зон вблизи Черного моря. По их словам, во время карантина скорость застройки одесских склонов и пляжей оживилась.

Автопикет  проехался  вдоль склонов от Дачи Ковалевского до 10-ой станции Большого Фонтана, которые сейчас активно застраивают.

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После этого протестующие направилась в сторону Гагаринского плато.

Также пикетчики  три раза ездили вокруг площади 10 апреля с включенными сигналами. Такими образом они предупреждали мэра Одессы Генадия Труханова, который живет поблизости.

А после этого направились под стены ОГА и прокуратуры.

Ранее мы писали, под шумок карантина в Одессе продолжают пилить деревья в прибрежной зоне.

Очередной варварский случай зафиксировали в парке «Юность».
Так, в ночь на четверг, 23 апреля, в этом парке были спилены три здоровых дерева. Одесситы проживающие неподалеку обнаружили пеньки лишь утром. Кроме того, люди заметили, что еще два дерева надпилены.

На место была вызвана полиция и написано два заявления о незаконном спиле.

Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."

Также Politeka писала, одесситам показали, во что превратили новую инфекционку: "казарма для Нацгвардии", кадры

Также Politeka писала, что китайский вирус атаковал полицейских в Одесской области: "начались массовые проверки"  