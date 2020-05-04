В Одессе водители устроили карантинный протест

Как сообщают местные СМИ , около полусотни активистов протестовали против застройки одесского побережья. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На капоты авто общественники нацепили красные ленточки и плакаты с требованиями прекратить уничтожение зеленых и рекреационных зон вблизи Черного моря. По их словам, во время карантина скорость застройки одесских склонов и пляжей оживилась.

Автопикет проехался вдоль склонов от Дачи Ковалевского до 10-ой станции Большого Фонтана, которые сейчас активно застраивают.

После этого протестующие направилась в сторону Гагаринского плато.

Также пикетчики три раза ездили вокруг площади 10 апреля с включенными сигналами. Такими образом они предупреждали мэра Одессы Генадия Труханова, который живет поблизости.

А после этого направились под стены ОГА и прокуратуры.

Ранее мы писали, под шумок карантина в Одессе продолжают пилить деревья в прибрежной зоне.

Очередной варварский случай зафиксировали в парке «Юность».

Так, в ночь на четверг, 23 апреля, в этом парке были спилены три здоровых дерева. Одесситы проживающие неподалеку обнаружили пеньки лишь утром. Кроме того, люди заметили, что еще два дерева надпилены.

На место была вызвана полиция и написано два заявления о незаконном спиле.

Напомним, одесситов начнут "ловить" на камеру, срочное предупреждение: "Со следующей недели..."

Также Politeka писала, одесситам показали, во что превратили новую инфекционку: "казарма для Нацгвардии", кадры

Также Politeka писала, что китайский вирус атаковал полицейских в Одесской области: "начались массовые проверки"