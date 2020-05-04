В Одессе водители устроили карантинный протест
Как сообщают местные
На капоты авто общественники нацепили красные ленточки и плакаты с требованиями прекратить уничтожение зеленых и рекреационных зон вблизи Черного моря. По их словам, во время карантина скорость застройки одесских склонов и пляжей оживилась.
Автопикет проехался вдоль склонов от Дачи Ковалевского до 10-ой станции Большого Фонтана, которые сейчас активно застраивают.
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После этого протестующие направилась в сторону Гагаринского плато.
Также пикетчики три раза ездили вокруг площади 10 апреля с включенными сигналами. Такими образом они предупреждали мэра Одессы Генадия Труханова, который живет поблизости.
А после этого направились под стены ОГА и прокуратуры.
Ранее мы писали, под шумок карантина в Одессе продолжают пилить деревья в прибрежной зоне.
Очередной варварский случай зафиксировали в парке «Юность».
Так, в ночь на четверг, 23 апреля, в этом парке были спилены три здоровых дерева. Одесситы проживающие неподалеку обнаружили пеньки лишь утром. Кроме того, люди заметили, что еще два дерева надпилены.
На место была вызвана полиция и написано два заявления о незаконном спиле.
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