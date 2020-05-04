Две "светские львицы" захотели погулять в Ботсаду и карантин им не помеха

Женщина "спалилась" на том, что похвасталась своими связями в мэрии, ради которой нарушили карантин в Одессе

Как сообщают местные СМИ , некая Ирина Кучер захотела прогуляться с подругой и пофотографироваться в Ботаническом саду, доступ к которому был закрыт в период карантина. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Она попросила своего покровителя, который является помощником мэра Одессы Геннадия Труханова, и тот по-звонку заставил работников Ботсада пойти на ряд правонарушений.

Но Ирина Кучер на этом не остановилась и похвастались своими связями в социальных сетях. В частности, на странице в Инстаграм она выложила видео, в котором сама рассказала, что сад был открыт только для них.

"Есть сила шести рукопожатий, а у меня оказалась сила одного телефонного звонка. Помощнику мэра города Одессы. Просто сделали один звонок и Ира (прим. говорит о себе) с Настей гуляют по ботаническому саду. Что вам сказать, красиво мы живем", - похвасталась она, подставив себя и своего покровителя.

Ее подруга также разместила фотографии в сети.

"Я уж было расстроилась и смирилась, что в этом году не видать мне розовых облаков из сакуры. Но нет, повезло! Или все таки желание преодолело все стены", - написала подруга.

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