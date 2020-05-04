Женщина "спалилась" на том, что похвасталась своими связями в мэрии, ради которой нарушили карантин в Одессе
Как сообщают местные
Она попросила своего покровителя, который является помощником мэра Одессы Геннадия Труханова, и тот по-звонку заставил работников Ботсада пойти на ряд правонарушений.
Но Ирина Кучер на этом не остановилась и похвастались своими связями в социальных сетях. В частности, на странице в Инстаграм она выложила видео, в котором сама рассказала, что сад был открыт только для них.
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"Есть сила шести рукопожатий, а у меня оказалась сила одного телефонного звонка. Помощнику мэра города Одессы. Просто сделали один звонок и Ира (прим. говорит о себе) с Настей гуляют по ботаническому саду. Что вам сказать, красиво мы живем", - похвасталась она, подставив себя и своего покровителя.
Ее подруга также разместила фотографии в сети.
"Я уж было расстроилась и смирилась, что в этом году не видать мне розовых облаков из сакуры. Но нет, повезло! Или все таки желание преодолело все стены", - написала подруга.
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