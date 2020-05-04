В понедельник, 4 мая, по Одессе объявлено штормовое предупреждение
Об ухудшении погоды жителей предупредили синоптики Укргидрометцентра, передает Politeka.net
По их данным, 4 мая в Одессе обещают грозу, град и шквальный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.
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Такие погодные условия соответствуют «желтому» уровню опасности.
В связи с этим, с одесситов предупредили быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Ранее мы писали, что ливни с грозами накроют Одессу.
Уже в ближайшие дни существенно возрастет количество осадков в городе, дожди будут длительными и, возможно, с грозами.
Кроме того, с приходом нового циклона в Одессе наступит климатическое лето. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет выше 15 градусов тепла.
Также мы уже писали, до 90% урожая погибнет на юге региона из-за аномальной засухи.
Такое заявление сделал председатель облсовета Сергей Паращенко во время визита в Ренийский район.
«Регион, который в течение многих лет был лидером по выращиванию ячменя, озимого рапса и гороха, сегодня столкнулся с потерей от 75 до 90 процентов урожая», - заявил он.
В связи с этим облсовет подготовил еще одно обращение в центральные органы власти по немедленному реагированию на ситуацию аграрном секторе.
Напомним, буря несется в Одесскую область: синоптики предупредили об опасности
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