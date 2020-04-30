Водителям следует быть аккуратней на дорогах

На территорию Одесской области надвигается непогода с грозами, ливнями и шквальным ветром

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в четверг, 30 апреля, передает передает Politeka.net

В Одесской области ожидается гроза и сильный ветер, а температура воздуха будет колебаться от +19 до +21. Так, на 30 апреля, в Одесской области дейсвует штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

Ранее мы уже писали, до 90% урожая погибнет на юге региона из-за аномальной засухи.

Такое заявление сделал председатель облсовета Сергей Паращенко во время визита в Ренийский район.

«Регион, который в течение многих лет был лидером по выращиванию ячменя, озимого рапса и гороха, сегодня столкнулся с потерей от 75 до 90 процентов урожая», - заявил он.

В связи с этим облсовет подготовил еще одно обращение в центральные органы власти по немедленному реагированию на ситуацию аграрном секторе.

Напомним, что в некоторых населенных пунктах Одесской области жителям даже запретили поливать огороды артезианской водой.

Ситуация сложилась такая, что уровень грунтовых вод в артезианских скважинах существенно из-за этого во многих населенных пунктах ввели запрет на использование такой воды для полива огородов.

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Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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