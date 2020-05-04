Что будет можно с 11 мая

В Украине карантин продлили до 22 мая, однако с 11 мая начнут смягчать некоторые ограничения

Такое решение утвердил Кабинет министров в понедельник, 4 мая, передает Politeka.net.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 11 мая смогут возобновить работу:

- открытие парков, скверов и зон отдыха

- разрешение на торговлю товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах, которые расположены в отдельных помещениях (а именно текстиля, металлических изделий, ковров, элекроники, мебели). При этом торгово-развлекательные центры остаются закрытыми;

- открытие парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов;

- открытие магазинов детской одежды и обуви;

- возобновление деятельности тех субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков;

- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов «через окошко» самовывоза. Допустят работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;

- разрешение на работу музеев и библиотек;

- открытие сервисов бытовой техники;

- открытие стоматологий. Кроме того, в целом в медицинской сфере плановые операции возвращают в обычный ритм уже с 5 мая;

- разрешение на работу адвокатов, аудиторов и нотариусов.

«Мы собрались сегодня по просьбе бизнеса, чтобы они могли подготовиться к работе: закупить продукты, записать людей в салоны красоты и т.п. Мы обнародуем принятое постановление и все предприниматели смогут увидеть, какие послабления и в каких сферах ждут бизнес с 11 мая», — отметил Шмыгаль.

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