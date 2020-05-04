В ближайшем будущем в Одесской области может появится новый курорный город

Его планируют построить  на песчаной косе между двумя заповедниками — НПП «Тузловские лиманы» и Дунайский биосферный заповедник. Как передает Politeka.net, об  этом рассказал  член туристического совета при Одесской ОГА Фазиль Аскеров на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, курорт под названием «Дунайя» находится между озером Сасык и Черным морем. Под застройку попадут девственные места площадью 500 гектаров на косе, длинной более 10 километров.

Это будет не просто морской курорт, а работающий круглый год комплекс отелей с казино (гемблинг зоной). Всего планируют построить там 80 отелей.

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Фазил уточнил, что именно об этом курорте шла речь на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) во время выступления президента Зеленского.

 «Это будет абсолютно новый город, с нуля, — сказал тогда Владимир Зеленский.

А тем временем, многие  одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.

В частности, курортный район города - Аркадия на майские праздники был забит отдыхающими без масок. Кроме того, работали магазины и кафе.

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