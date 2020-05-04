Планируют в 2025 году

В ближайшем будущем в Одесской области может появится новый курорный город

Его планируют построить на песчаной косе между двумя заповедниками — НПП «Тузловские лиманы» и Дунайский биосферный заповедник. Как передает Politeka.net, об этом рассказал член туристического совета при Одесской ОГА Фазиль Аскеров на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, курорт под названием «Дунайя» находится между озером Сасык и Черным морем. Под застройку попадут девственные места площадью 500 гектаров на косе, длинной более 10 километров.

Это будет не просто морской курорт, а работающий круглый год комплекс отелей с казино (гемблинг зоной). Всего планируют построить там 80 отелей.

Фазил уточнил, что именно об этом курорте шла речь на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) во время выступления президента Зеленского.

«Это будет абсолютно новый город, с нуля, — сказал тогда Владимир Зеленский.

А тем временем, многие одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.

В частности, курортный район города - Аркадия на майские праздники был забит отдыхающими без масок. Кроме того, работали магазины и кафе.

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