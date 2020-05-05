Под Одессой два военных офицера избили мужчину и угнали его автомобиль

Инцидент случился возле одной из воинских частей вблизи Одессы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сообщается, что лейтенанты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала побили, а затем силой отобрали у местного жителя ключи от автомобиля Audi.

Полиция разыскала авто в тот же день на улице Марсельской, а вечером офицеров задержали.

Подозреваемых отправили на гаупвахту на два месяца. Меру пресечения утвердил Коминтерновский районный суд под процессуальным руководством военной прокуратуры.

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался военнослужащий контрактной службы Виктор К., который был на дежурстве. Его госпитализировали с политравмой в военный госпиталь.

За угон злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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По данным пресс-службы, у военнослужащего Одесского гарнизона лабораторно подтвердили опасный вирус.

Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».

Отмечается, что состояние военного — средней степени тяжести.

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