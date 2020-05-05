В Одесской области в рамках декоммунизации снесли памятник атаману Григорию Котовскому

Бюст демонтировали в селе Крутояровка. Об этом сообщили на странице группы «Декоммунизация. Украина» в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Как сообщили руководителю группы Вадиму Позднякову в Старокозацком сельсовете Белгород-Днестровского района, памятник стоял на частной земле.

После длительных переговоров с собственником земельного участка, на котором стоял бюст, тот обещал его снести и 29 апреля демонтировал памятник.

Григорий Котовский (1881-1925) - советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны. Пожалуй, ни одному другому профессиональному преступнику не удавалось сделать в советской стране такой карьеры.

Он проделал путь от обычного налётчика до командира корпуса, на его примере воспитывали советских детей. Котовский прочно вошёл в советский фольклор, став одним из самых узнаваемых персонажей войны, персонажем легенд и анекдотов.

В советское время официально именовался "героем гражданской войны".

Котовский был убит 6 августа 1925 года во время отдыха в совхозе Чабанка под Одессой. Ему были устроены пышные похороны в Подольске, тело забальзамировали.

Отметим, что всего в Одесской области осталось три памятника Ленину: в сёлах Виноградовка, Калчева и Железнодорожное Болградского района, которые обещают снести в скором времени.

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