В Одессе карантин еще не закончился, а коммунальные службы требуют погасить задолженности, иначе будут отключать
Напомним, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением эпидемии, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Однако, комунальщики из «Инфоксводоканала» развешали в подъездах одесских домов уведомление с требованием погасить задолженность за водоснабжение, иначе будут отключать, пишут местные
«Филиал «Инфоксводоканал» напоминает Вам, что до 20-го числа необходимо оплатить задолженность. У Объявленного карантина есть период начала и конца! После окончания карантина, к потребителям-должникам, у которых долг более 2-х месяцев будут применяться меры по ограничению водоснабжения и все мероприятия, согласно действующего законодательства, - говориться в объявлении.
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Также они не забыли упомянуть и сумме повторного подключения к водоснабжению. Она составляет 3 100 гривен.
- открытие парков, скверов и зон отдыха
- разрешение на торговлю товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах, которые расположены в отдельных помещениях (а именно текстиля, металлических изделий, ковров, элекроники, мебели). При этом торгово-развлекательные центры остаются закрытыми;
- открытие парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов;
- открытие магазинов детской одежды и обуви;
- возобновление деятельности тех субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков;
- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов «через окошко» самовывоза. Допустят работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;
- разрешение на работу музеев и библиотек;
- открытие сервисов бытовой техники;
- открытие стоматологий. Кроме того, в целом в медицинской сфере плановые операции возвращают в обычный ритм уже с 5 мая;
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