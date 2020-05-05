В Одессе карантин еще не закончился, а коммунальные службы требуют погасить задолженности, иначе будут отключать

Напомним, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением эпидемии, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Однако, комунальщики из «Инфоксводоканала» развешали в подъездах одесских домов уведомление с требованием погасить задолженность за водоснабжение, иначе будут отключать, пишут местные СМИ .

«Филиал «Инфоксводоканал» напоминает Вам, что до 20-го числа необходимо оплатить задолженность. У Объявленного карантина есть период начала и конца! После окончания карантина, к потребителям-должникам, у которых долг более 2-х месяцев будут применяться меры по ограничению водоснабжения и все мероприятия, согласно действующего законодательства, - говориться в объявлении.

Также они не забыли упомянуть и сумме повторного подключения к водоснабжению. Она составляет 3 100 гривен.

- открытие парков, скверов и зон отдыха

- разрешение на торговлю товарами хозяйственного назначения в специализированных магазинах, которые расположены в отдельных помещениях (а именно текстиля, металлических изделий, ковров, элекроники, мебели). При этом торгово-развлекательные центры остаются закрытыми;

- открытие парикмахерских и салонов красоты, маникюрных салонов;

- открытие магазинов детской одежды и обуви;

- возобновление деятельности тех субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков;

- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов «через окошко» самовывоза. Допустят работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;

- разрешение на работу музеев и библиотек;

- открытие сервисов бытовой техники;

- открытие стоматологий. Кроме того, в целом в медицинской сфере плановые операции возвращают в обычный ритм уже с 5 мая;

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