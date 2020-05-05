В Одессе активисты утверждают, что разоблачили наркопритон, поэтому разгромили его
Об этом сообщает местное издание
По словам известного общественника Демьяна Ганула, он находится на улице Лейтенанта Шмидта, куда 5 мая нагрянули активисты.
«Мы приехали сюда вчера, но офис был закрыт, а в соседнем ларьке нам подтвердили, что здесь находится наркопритон. Сегодня мы прибыли на место и вызвали полицию», — рассказал Ганул.
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На месте находился сотрудник, который отказался представляться. Мужчина заявил, что здесь находится наркологический центр, в котором наркозависимым предоставляется платная медицинская помощь.
«Мы только выписываем рецепты и все разрешающие документы у нас есть», — сообщил представитель фирмы.
Отмечается,, что активисты написали заявление в полицию.
Ранее мы писали, под Одессой два военных офицера избили мужчину и угнали его автомобиль.
Инцидент случился возле одной из воинских частей вблизи Одессы.
Лейтенанты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала побили, а затем силой отобрали у местного жителя ключи от автомобиля Audi.
Полиция разыскала авто в тот же день на улице Марсельской, а вечером офицеров задержали.
Подозреваемых отправили на гаупвахту на два месяца. Меру пресечения утвердил Коминтерновский районный суд под процессуальным руководством военной прокуратуры.
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