В порту «Южный» судно разлило несколько тонн пальмового масла

Государственная экологическая инспекция Украины установила факт загрязнения внутренних морских вод Украины в акватории порта Южный в результате сброса пальмового масла с теплохода. Убытки оценены в 2,4 млн долларов, передает 048.ua.

Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошел сброс пальмового масла с судна Stavander (флаг Tuvalu) в морском порту Южный», - отметил Фирсов.

По данным АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8 тыс. 437 кг. А сумма ущерба - 2 млн 416 тыс. 557 долларов.

"И эта дрянь потом оседает в организмах украинцев", " Прошла неделя и об этом только что заявили. офигеть", - пишут возмущенные украинцы в комментарях под публикацией.

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В пресс-службе КП "Одессгорэлектротранс" прояснили ситуацию.

«Все это произошло в районе 12 часов дня. Дело в том, что в троллейбусе были заняты все 10 мест, допущенных нормами карантина. Раздраженные на это люди пытались перекрыть дорогу, но все закончилось спустя несколько минут. Троллейбус поехал далее по маршруту, - сообщили представители "Одессгорэлектротранса".

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