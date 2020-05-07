Люди и так не особо напрягались в Одессе

В Одессе карантин фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона

Такое заявление сделал одесский мэр Геннадий Труханов в интервью изданию « Страна ».

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.

Не секрет, что многие одесситы давно игнорирую карантинные меры и выходят гулять к морю. Дети играют в песке, некоторые выгуливают животных, люди общаются компаниями, несмотря на запрет на посещение пляжей.

В понедельник, 4 мая, погода выдалась жаркая и одесситы решили открыть пляжный сезон.

Также мы писали, одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома на майские праздники, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.

Масса людей ходила по улицам без масок, дистанцию никто не соблюдал. Несмотря на запрет в городе работают кафе, продают кофе на вынос, играют дети – в общем жизнь кипит и никто не готов ради здоровья самоизолироваться.

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