В Одессе карантин фактически завершен и местные власти готовятся к открытию туристического сезона
Такое заявление сделал одесский мэр Геннадий Труханов в интервью изданию «
"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.
По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.
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«Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - отметил одесский глава.
Не секрет, что многие одесситы давно игнорирую карантинные меры и выходят гулять к морю. Дети играют в песке, некоторые выгуливают животных, люди общаются компаниями, несмотря на запрет на посещение пляжей.
В понедельник, 4 мая, погода выдалась жаркая и одесситы решили открыть пляжный сезон.
Также мы писали, одесситы, не смотря на призывы властей оставаться дома на майские праздники, не послушались и самовольно решили прекратить карантин.
Масса людей ходила по улицам без масок, дистанцию никто не соблюдал. Несмотря на запрет в городе работают кафе, продают кофе на вынос, играют дети – в общем жизнь кипит и никто не готов ради здоровья самоизолироваться.
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