На Одесчине без вести пропала 14-летняя Недова Алина

Об исчезновении девочки сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

6 мая текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась жительница села Роксоланы в Овидиопольском районе. Об исчезновении дочери в полицию сообщили ее родственники.

Приметы Алины: рост около 160 см, худощавая, волосы темно-русые короткие волнистые.

Особые приметы: на зубах брекеты.

Была одета: сливовая безрукавка, серый свитер с желтыми и зелеными полосками, синие джинсы, джинсовые кеды.

Полиция убедительно просит всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в Овидиопольское ОП по телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або или на спецлинию «102».

Еще об одном исчезновении мы сообщали ранее.

В Тарутинском районе полиция разыскивает 16-летнего жителя села Лужники Новосельчана Александра.

Известно, что подросток ушел из дома еще 26 апреля и до сих пор не вернулся к родным.

Саша худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: черная куртка, черные штаны.

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