Проливной дождь, которого все так долго ждали, наделал немало бед в Одесской области

Так, к примеру, в результате мощнейшего ливня и прорыва трубопроводной сети поднялись грунтовые воды, и подтопило здание детского сада.

ЧП произошло 6 мая в городе Балта, передает Politeka.net, со ссылкой на в пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Сообщается, что для откачивания воды привлеклись спасателей, так как возникла угроза выхода из строя электрических коммуникаций, расположенных в подвальном помещении, и нарушения нормальных условий функционирования заведений.

«С помощью пожарно-технического оборудования и мотопомпы откачено 420 кубометров воды», - сообщили в ведомстве.

Ранее мы уже писали, как Одесскую область затопило ливнями, при этом больше всего пострадало село Виноградовка в Болградском районе.

Мощная стихия бушевала в понедельник вечером, 4 мая.

Ураган повалил деревья и повредил конструкции мостов. А из-за ливней оказались подтоплены дома и размыты дороги.

Отмечается, что спасатели ГСЧС с помощью пожарного автомобиля откачивали воду из подвалов затопленных сельских домов.

А тем временем синоптики сообщили, какая погода ожидает Одессу и область 7 мая.

В городе прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 6-8 °С, днем 13-15 °С.

Температура морской воды 12-13 °С. В Одесской области - переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза, днем град.

Ветер западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами во время грозы шквал 15-18 м/с. Температура ночью 4-9 °С, днем 13-18 °С.

На автодорогах области видимость во время дождя местами 2-4 км. Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды

Как сообщала Politeka, стихия пронеслась по Одесчине, затопила дома и разрушила мосты: кадры последствий

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