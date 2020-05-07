В Одессе придумали, как бороться с теми, кто устраивает стихийные свалки по всему городу

Подробности сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман на своей странице в Фейсбук. передает Politeka.net.

В частности, коммунальщики начали оборудовать места образования свалок не только информационными табличками, но и принялись устанавливать камеры видеонаблюдения.

Жеман отметил, что установка наблюдения поможет выявить нарушителей, которые выбрасывают мусор и бытовые отходы в запрещенных местах, создавая стихийные свалки.

«Теперь будем знать «героев» в лицо! Давайте прививать в городе культуру обращения с бытовыми отходами, научимся выбрасывать мусор в установленных местах - сделаем Одессу чище, а труд дворника легче!», - сообщил глава одесского ЖКХ.

Ранее мы писали, в порту «Южный» судно разлило несколько тонн пальмового масла

Государственная экологическая инспекция Украины установила факт загрязнения внутренних морских вод Украины в акватории порта Южный в результате сброса пальмового масла с теплохода. Убытки оценены в 2,4 млн долларов. Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошел сброс пальмового масла с судна Stavander (флаг Tuvalu) в морском порту Южный», - отметил Фирсов.

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