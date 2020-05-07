В Одессу прибыл спецсамолет с военными из зоны проведения ООС на Донбассе

12 раненных бойцов доставили 7 мая. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.

«Доставили 12 ребят, из них 4 тяжелых… Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки…Соматические больные…», – написал он.

Также волонтер отметил, что бойцов поместили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В", - сообщил Танцюра.

Ранее мы писали, китайский вирус пробрался в ряды военнослужащих Одесской области.

По данным пресс-службы, у военнослужащего Одесского гарнизона лабораторно подтвердили опасный вирус.

Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».

Отмечается, что состояние военного — средней степени тяжести.

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