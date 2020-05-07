В Одессу прибыл спецсамолет с военными из зоны проведения ООС на Донбассе
12 раненных бойцов доставили 7 мая. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.
«Доставили 12 ребят, из них 4 тяжелых… Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки…Соматические больные…», – написал он.
Разворот курса валют, новые паспорта и неожиданное заявление Шмыгаля – главное за ночь
Бесстыжий ангел Victoria’s Secret осталась в одних трусиках ради жаркого кадра: «Идеальная»
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
Моника Беллуччи без штанов свела с ума новыми пикантными фото: даже 20-летние позавидуют
Также волонтер отметил, что бойцов поместили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).
"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В", - сообщил Танцюра.
Ранее мы писали, китайский вирус пробрался в ряды военнослужащих Одесской области.
По данным пресс-службы, у военнослужащего Одесского гарнизона лабораторно подтвердили опасный вирус.
Больной с 9 апреля находится на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона с диагнозом «пневмония».
Отмечается, что состояние военного — средней степени тяжести.
Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды
Также Politeka писала, что в Одессе прорвало трубу и затопило улицу: видео масштабного ЧП