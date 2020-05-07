Поиски 14-летней Алины Недовой не увенчались успехом, ребенка нашли без признаков жизни

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Напомним, в полицию поступило сообщение об исчезновении жительницы села Роксоланы Недовой Алины, 2006 года рождения.

Как стало известно, 6 мая девочка вышла из дома и пропала. Полиция Овидиопольского района приступила к поискам и сегодня её тело нашли на берегу Днестровского лимана.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле девочки нет.

Однако на обнародованных снимках видно, что над берегом возвышается крутой склон. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.

Отмечается, что семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских ранее не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.

Теперь причины и обстоятельства гибели Алины должно установит следствие, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 УК Украины об умышленном убийстве.

Напомним, "Почему из-за них страдают другие?": под Одессой скандал из-за прибывших из Турции, видео

Как сообщала Politeka, Труханов заявил о завершении карантина в Одессе: "Люди уже насмехаются"

Также Politeka писала, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео безумия на 2 мая