В пятницу, 8 мая, в Одессе будет пасмурно и ветренно

С новым прогнозом погоды горожан ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Одессе погода будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Ветер, по данным метеорологов, будет северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем ​​16-18 °С.

Температура морской воды 11-12 °С.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​14-19 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе говорили, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.

Ранее мы писали, восхитительные декоративные растения зацвели в Одессе в начале мая.

Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.

С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.

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