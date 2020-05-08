В пятницу, 8 мая, в Одессе будет пасмурно и ветренно
С новым прогнозом погоды горожан ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Одессе погода будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.
Ветер, по данным метеорологов, будет северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 16-18 °С.
Температура морской воды 11-12 °С.
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В Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 14-19 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км
8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе говорили, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.
Ранее мы писали, восхитительные декоративные растения зацвели в Одессе в начале мая.
Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.
С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.
Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды
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