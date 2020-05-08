В Одесской области при странных обстоятельства пропала еще одна девушка

В розыск объявлена жительница села Красная Коса Гинга Аруна Андреевна, 2003 года рождения, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщения пресс-службы ГУНП в Одесской области.

Известно, что девушка, 7 мая, около 15 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, худощавая, глаза карие, волосы черные длинные.

Была одета: в черную кожаную короткую куртку, футболку, бордовую юбку и черные тапочки с розовым мехом.

Если кому-то что-то известно о местонахождении девушки, просьба сообщить в Белгород-Днестровский отдел полиции по телефону (04849) 28 36 1 или на спецлинию «102».

Ранее мы писали, 7 мая на берегу Днестровского лимана найдено тело 14-летней Алины Недовой, которую ранее полиция объявила в розыск. Девочка, проживающая в селе Роксоланы, ушла из дома утром 6 мая и вечером не вернулась.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле девочки нет.

Однако на обнародованных снимках видно, что над берегом возвышается крутой склон. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.

Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских ранее не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства, которые могли привести к гибели ребенка. Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве.

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