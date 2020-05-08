Стало известно, как будут проходить праздничные мероприятия 8 и 9 мая в Одессе в условиях карантина
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Politeka.net.
В мэрии отметили, что несмотря на ограничения в связи с распространением эпидемии, в городе почтут память погибших и подвиг украинского народа во Второй мировой войне.
В частности, 8 и 9 мая в 10:00 состоится общегородская минута молчания в память о защитниках Украины всех времен.
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Возложение цветочных композиций (венков, корзин и т.п.) состоится:
- 8 и 9 мая - к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко;
- 9 мая - к мемориалу «Крылья победы» на пл. Десятого апреля и на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с катера Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Власти Одессы призывают представителей общественных организаций, всех одесситов придерживаться ограничительных противоэпидемических мероприятий и не допускать массового скопления, в частности в местах традиционного возложения цветов.
Тем временем в полиции Одесской области сообщили, готовы обеспечивать публичный порядок и безопасность людей во время празднования 9 мая.
Правоохранители отметили, что особое внимание будут уделять разъяснительной работе, особенно в отношении карантинных мер и запрета на использование символики тоталитарных режимов.
«9 мая наша задача - не допустить нарушений закона и обеспечить безопасность людей. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа, а любые противоправные действия - немедленно прекращаться с предоставлением их участникам соответствующей правовой оценки», - рассказал глава областного ГУНП Олег Бех.
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