На побережье в городе Черноморске, что под Одессой, сгорело летнее кафе
Огненное ЧП случилось в ночь на 8 мая на улице Пляжной в заведении «Черная каракатица», передает Politeka.net.
По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.
Отмечается, что при разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили кислородный баллон, который взорвался во время пожара.
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«По правилам пожарной безопасности и инструкций, согласно технике безопасности, подобный резервуар для хранения кислорода должен храниться в металлических фиксированных ящиках», - рассказал начальник Черноморского отдела ГСЧС.
По предварительным данным, вероятной причиной возгорания считается занесение огня извне.
При этом о жертвах и пострадавших не сообщается.
В тоже время очевидцы происшествия рассказали, что слышали взрывы.
Местные жители убеждены, что кафе кому-то мешало и его подожгли.
Ранее мы писали, в Одесе произошел обвал дома, в результате чего спасатели эвакуировали всех жителей.
7 мая в 23:03 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу: м. Одеса, спуск Польский, д. 9, обрушение жилого дома.
«По прибытию на место вызова спасатели было обнаружено разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир», - сообщили спасатели.
При этом из здания были эвакуированы 21 житель, из которых 10 – спасателями.
Разрушенный крыло было обесточено от электроэнергии, а здание взято под охрану.
К счастью, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.
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