На побережье в городе Черноморске, что под Одессой, сгорело летнее кафе

Огненное ЧП случилось в ночь на 8 мая на улице Пляжной в заведении «Черная каракатица», передает Politeka.net.

По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.

Отмечается, что при разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили кислородный баллон, который взорвался во время пожара.

«По правилам пожарной безопасности и инструкций, согласно технике безопасности, подобный резервуар для хранения кислорода должен храниться в металлических фиксированных ящиках», - рассказал начальник Черноморского отдела ГСЧС.

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания считается занесение огня извне.

При этом о жертвах и пострадавших не сообщается.

В тоже время очевидцы происшествия рассказали, что слышали взрывы.

Местные жители убеждены, что кафе кому-то мешало и его подожгли.

Ранее мы писали, в Одесе произошел обвал дома, в результате чего спасатели эвакуировали всех жителей.

7 мая в 23:03 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по адресу: м. Одеса, спуск Польский, д. 9, обрушение жилого дома.

«По прибытию на место вызова спасатели было обнаружено разрушение первого и второго этажей в правом крыле здания, где заселено 7 квартир», - сообщили спасатели.

При этом из здания были эвакуированы 21 житель, из которых 10 – спасателями.

Разрушенный крыло было обесточено от электроэнергии, а здание взято под охрану.

К счастью, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

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