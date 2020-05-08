14-летняя Алина Недова, тело которой обнаружили возле обрыва на берегу лимана, покончила жизнь самоубийством

Такое заявление сделал начальник одесской полиции Олег Бех в ходе брифинга 8 мая, передает Politeka.net.

По его словам, сейчас полиция придерживается версии, что это было самоубийство.

«Девочке 14 лет, и в том, что случилось, детально нужно разобраться. Безусловно, мы видим, что это было самоубийство. Она еще и разделась перед этим поступком, – говорит правоохранитель.

Отвечая на вопрос, могли ли Алину Недову довести до самоубийства, Олег Бех ответил, что полиция рассмотрит и такую версию, если на то будут основания.

«Если есть сведения о том, что ее довели до самоубийства, то такая версия обязательно будет рассматриваться», - отметил он.

В тоже время в СМИ просочилось письмо, которое погибшая Алина писала за месяц до трагедии. В нем она рассказывала жуткие вещи, позволяющие утверждать, что это не просто самоубийство - это доведение до самоубийства.

«Они всю жизнь постоянно орут на меня и говорят, что я ужасная дочь, дура, идиотка… они, когда я что-то не сделаю, что они просят, начинают орать и иногда бить… папа уже не бьет, а мама бьёт и орёт. Папа очень сильно орёт. Они постоянно говорят, что я во всем виновата… хоть я ничего не делала…

Однажды, прошлым летом 2019 года они по пьяни (они всегда пьют, когда дома), начали орать на меня, что я неблагодарная дочь… потом мама взяла ножницы и отрезала мне волосы… потом папа отрезал мне волосы и теперь я хожу с такой прической. Но это ещё не всё!!!

Тем летом они опять напились и пригласили друзей, а потом, когда гости пошли спать, то они ещё пили (родители), Максим спал и я спала, но потом пришел папа… он лёг, начал ко мне лезть. Я проснулась и начала говорить папе , чтобы он отстал. Но он не слушал и потом начал снимать с меня трусы… Потом он встал и навис надо мной, я всячески пыталась что-то кричать, но у меня в горле что-то мешало, какой-то комок… А потом я почувствовала что-то мокрое… (я была на краю кровати и поэтому я специально упала) и потом пошла к маме на кухню в слезах, потому что мне было страшно… Я пришла рассказала маме что случилось и она сказала: “НУ И ЧТО?”

После этого мои отношения с родителями не изменились… Единственное они не помнят этого и говорят, что я вру! А сказать другим я не могу! Я пыталась, но мои родители, как только кто-то рядом начинают делать вид, что любят меня и то, что их любимица. И поэтому мне никто не верит.

Я просто хочу умереть! Никому не мешать! Всем будет лучше! Ну кому я нужна? Тебе? Родителям, которые меня не любят? Одноклассникам, для которых я обуза? Кому?! НИКОМУ!”, - писала девочка своей подруге.

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