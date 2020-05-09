Стало известно, какая погода будет в Одессе и области на выходных

В субботу, 9 мая, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Без осадков. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер будет дуть западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем ​​16-18 °С.

Температура морской воды 11-12 °С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​16-21 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 10 мая, днем в Одессе на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в прибрежной зоне порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Температура ночью 8-13 °С тепла, днем столбики термометра поднимутся до ​​21-26 °С.

В понедельник, 11 мая, утро и вечер в Одессе будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-14 °С тепла, днем 16-21 °С.

Ранее мы писали, восхитительные декоративные растения зацвели в Одессе в начале мая.

Это редкое для Одессы растение, которое высадили на аллее вдоль переулка Каркашадзе, бывший Кирпичный.

С виду цветок напоминает дикую гвоздику и розу. Однако на самом деле растение является одной из разновидностей декоративного боярышника.

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