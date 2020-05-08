В центре Одессы движение трамваев было парализовано из-за автохама

Инцидент случился возле рынка «Привоз» в четверг, 7 мая. Соответствующее фото обнародовали журналисты « 7 канала ».

Так, водитель выезжавший с парковки на «Привозе» не заметил трамвай из-за припаркованного микроавтобуса и врезался в него.

Собралась внушительная трамвайная пробка из маршрутов №5 и №28. На месте происшествия работали полицейские.

Ранее мы писали, в Одессе на второй месяц карантина пассажиры продолжают бунтовать против ограничений работы транспорта.

В частности, на улице Разумовского одесситы перекрыли дорогу троллейбусу №8, потому что водитель отказался перевозить пассажиров без справки с места работы.

В пресс-службе КП "Одессгорэлектротранс" прояснили ситуацию.

«Все это произошло в районе 12 часов дня. Дело в том, что в троллейбусе были заняты все 10 мест, допущенных нормами карантина. Раздраженные на это люди пытались перекрыть дорогу, но все закончилось спустя несколько минут. Троллейбус поехал далее по маршруту, - сообщили представители "Одессгорэлектротранса".

Также мы писали, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возобновление работы всех видов транспорта точно не может быть с 11 мая.

«Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу весь общественный транспорт. Поскольку, как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине будет поставлен крест», – заявил Ляшко.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео безумия на 2 мая

Как сообщала Politeka, послабление карантина: что разрешат одесситам с 11 мая, обнародован список

Также Politeka писала, что в Одессе забили на карантин и ринулись отдыхать, видео: что происходило на майские