В центре Одессы движение трамваев было парализовано из-за автохама
Инцидент случился возле рынка «Привоз» в четверг, 7 мая. Соответствующее фото обнародовали журналисты «
Так, водитель выезжавший с парковки на «Привозе» не заметил трамвай из-за припаркованного микроавтобуса и врезался в него.
Собралась внушительная трамвайная пробка из маршрутов №5 и №28. На месте происшествия работали полицейские.
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Ранее мы писали, в Одессе на второй месяц карантина пассажиры продолжают бунтовать против ограничений работы транспорта.
В частности, на улице Разумовского одесситы перекрыли дорогу троллейбусу №8, потому что водитель отказался перевозить пассажиров без справки с места работы.
В пресс-службе КП "Одессгорэлектротранс" прояснили ситуацию.
«Все это произошло в районе 12 часов дня. Дело в том, что в троллейбусе были заняты все 10 мест, допущенных нормами карантина. Раздраженные на это люди пытались перекрыть дорогу, но все закончилось спустя несколько минут. Троллейбус поехал далее по маршруту, - сообщили представители "Одессгорэлектротранса".
Также мы писали, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что возобновление работы всех видов транспорта точно не может быть с 11 мая.
«Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу весь общественный транспорт. Поскольку, как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине будет поставлен крест», – заявил Ляшко.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео безумия на 2 мая
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