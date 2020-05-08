Одесситов просят быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников

В период карантина жителей Одессы стали донимать аферисты

Особенно увеличилось количество онлайн-мошенничества. Об этом заявил начальник одесской полиции Олег Бех в ходе брифинга, передает Politeka.net.

«Уровень преступлений, связанных со всевозможным мошенничеством вырос на 20%.Прежде всего, это интернет-мошенники» — сообщил Бех.

В частности, он привел в пример, как при заказе средств индивидуальной защиты или даже лекарств, якобы от китайского вируса, продавцы требуют от одесситов обязательную предоплату, а затем исчезают.

Кроме того, по словам Беха, существенно увеличилось количество краж велосипедов и мопедов. Каждый день фиксируется несколько случаев такого воровства.

На карантине стали процветать и валютные мошенники.

«Продолжают свою деятельность телефонные вымогатели, выдумывающие различные легенды о попавших в беду людях. По телефону запугивают родственников и вымогают деньги для «решения» проблемы», - сообщил Бех.

В то же время количество регистрируемых в ЕРДР тяжелых преступлений снизилось на 21%.

Ранее мы писали, в центре Одессы полиция с погоней задержала похитителей элитных автомобилей.

Они пытались угнать LexusGX 470, однако их перехватил отряд полиции специального назначения «КОРД».

В ходе следствия было установлено, что осенью прошлого года они вместе с еще одним сообщником так же незаконно завладели автомобилем BMW Х5. Правоохранители отыскали это транспортное средство и изъяли его.

Напомним, стая дельфинов устроила шоу в одесском порту, видео: "подплывали к причалам и ..."

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