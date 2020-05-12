В Одессе весь день будет хозяйничать штормовой ветер, который принес циклон Аки

Синоптики обнародовали погодную карту с четко выраженным холодным атмосферным фронтом, который приведет дождливую погоду и Одесский регион, передает  Politeka.net.

По их данным, во вторник, 12 мая, весь день в Одессе будет бушевать южный, порывистый ветер, а вечером зайдет северо-западный шторм. Пик стихии придется на ночное время. Порывы ветра достигнут 14-18 метров в секунду. При этом высота волн на одесском побережье не превысит 1,3 метра.

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Синоптики предупредили, что возможно в городе и области пройдут  кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха при этом повысится до 22 градусов тепла.

Днем и вечером будет наблюдаться переменная облачность. Вечером градусник покажет 19-20 градусов, на ночь температура упадет и составит  9-13 градусов тепла. Давление: 747-751 мм. Влажность: 51-60%.

Ранее мы писали, проливной дождь, которого все так долго ждали, наделал немало бед в Одесской области.

Так, к примеру, в результате мощнейшего ливня и прорыва трубопроводной сети поднялись грунтовые воды, и подтопило здание детского сада.

Для откачивания воды привлеклись спасателей, так как возникла угроза выхода из строя электрических коммуникаций, расположенных в подвальном помещении, и нарушения нормальных условий функционирования заведений.

Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды

 

Также Politeka писала, что в Одессе на выходных температура взлетит до летних показателей