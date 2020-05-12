Сбежавший в РФ одиозный политик Игорь Марков набросился с гневной критикой на своего бывшего союзника мэра Одессы Геннадия Труханова

Как передает Politeka.net, В эфире пропагандистской программы на российском канале Марков заявил, что Труханов – предатель и негодяй, который запретил людям возлагать цветы и устраивать марши на 9 мая (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Народ вышел, но, к сожалению, предатель и негодяй Труханов пытался запретить эти действия. Я думал, что знаю этого человека более 20 лет, но, как оказалось, такого подонка…, Наверное, такими рождаются. Капитан советской армии, он был офицером, чуть ли не артиллерийское училище закончил, но запрещать людям возлагать цветы, запрещать проводить марши, как? С врагами все понятно, а вот из-за этих предателей время играет против нас», — заявил Марков.

Обратим внимание, что весной 2014 года, уже после захвата РФ Крыма, партия Маркова «Родина» поддержала на выборах мэра Одессы кандидатуру Труханова.

Сейчас Игорь Марков нашел пристанище в России и оттуда поддерживает российскую агрессию в отношении Украины и активно финансирует террористов ЛДНР.

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