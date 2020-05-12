У женщины явно не все в порядке с головой

На День победы в Одессе прошли памятные акции, однако не обошлось без неприятных инцидентов

Соответствующее видео, снятое очевидцами, появилось в сети, передает Politeka.net, (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На Аллее Славы в парке Победы правоохранители призвали одесситов не толпиться и соблюдать карантин. Однако одна из участниц акции, которая была явно не в адекватном состоянии, решила попугать всех присутсвующих.

Женщина стала кричать что : “Скоро придут “вежливые люди”, будете катиться”. Далее свою фразу она “приправила” крепким нецензурным словцом.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе на 9 мая прошли массовые беспорядки, которые устроили фанаты "русского мира".

Мужчина без маски в ответ на просьбу полицейских надеть средства защиты, принялся нецензурно бранится и оскорблять полицию. Копы схватили и задержали 50-летнего нарушителя.

Также на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего мужчину с георгиевской ленточкой на одежде.

Кроме того, несколько человек напали на журналистку Алену Балабу. Она намеревалась помочь полицейским разобраться с провокатором, в итоге Балабу избили и вырвали клок волос. Нападавшие задержаны и доставлены в отдел полиции.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео безумия на 2 мая

Как сообщала Politeka, послабление карантина: что разрешат одесситам с 11 мая, обнародован список

Также Politeka писала, что любители России устроили массовые беспорядки в Одессе на 9 мая: позорные кадры