В Одессе водитель жестоко проучил пешехода, который переходил дорогу на красный свет и едва не угодил под колеса авто

Соответствующее видео засняли очевидцы и обнародовали в телеграм-канале XYDESA, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльтие страницу до конца)

Инцидент случился на улице Новикова.

«Мужик начал переходить дорогу на красный, водитель авто чуть не сбил его, потом вышел, нокаутировал, оттащил на противоположную часть дороги и еще раз дал по лицу», - сообщает телеграм-канал.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе на 9 мая прошли массовые беспорядки, которые устроили пророссийские граждане.

Мужчина без маски в ответ на просьбу полицейских надеть средства защиты, принялся нецензурно бранится и оскорблять полицию. Копы схватили и задержали 50-летнего нарушителя.

Также на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего мужчину с георгиевской ленточкой на одежде.

Кроме того, несколько человек напали на журналистку Алену Балабу. Она намеревалась помочь полицейским разобраться с провокатором, в итоге Балабу избили и вырвали клок волос. Нападавшие задержаны и доставлены в отдел полиции.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 12. Mai 2020

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