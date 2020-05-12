В Одессе завязалась драка с участием бригады скорой помощи

Необычную драку засняли очевидцы на камеры и выложили в сеть, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

По их словам, инцидент произошел на Черемушках.

«В Одессе два пьяных мужика докопались до третьего, завязалась драка, но оппонент был не так прост и имел друзей среди находившейся неподалеку бригады "Скорой". Медики не заставили себя ждать и помогли избить противников своего знакомого", - прокомментировал видео автор публикации», - сообщил автор видео.

Обратим внимание, что в драке активно участвовала женщина-медик.

Причина конфликта неизвестна. По предварительной информации, пытались ограбить фельдшера.

Отмечается, что на месте работали сотрудники Службы общественной безопасности.

Ранее мы писали, в Одессе водитель жестоко проучил пешехода, который переходил дорогу на красный свет и едва не угодил под колеса авто.

Инцидент случился на улице Новикова.

«Мужик начал переходить дорогу на красный, водитель авто чуть не сбил его, потом вышел, нокаутировал, оттащил на противоположную часть дороги и еще раз дал по лицу», - сообщает телеграм-канал.

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