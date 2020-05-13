В среду, 13 мая, в Одессе будет ветреная погода

Как передает Politeka.net с новым прогнозом погоды горожан ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Одессе опять прояснится. Без осадков.

Весь день в Одессе будет сохранятся ветреная погода, ветер северо-западный, днем ​​южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 °С, днем ​​15-17 °С.

Температура морской воды 10-11 °С.

В Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая

Интересно, что 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

Ранее мы писали, шторм, случившийся накануне ночью, выбросил на территорию Центрального пляжа в Южном, недалеко от лодочной станции погибшего дельфина.

На снимках видно, что, по всей вероятности, умерло животное уже давно.

Напомним, атмосферный фронт надвигается на Одессу: погода резко испортится

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