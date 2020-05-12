В Одессе украинские патриоты не допустили циничную провокацию, которую устроили пророссийские граждане
Так, в Одессе неизвестные раскрасили монумент с гербом Одессы в цвета запрещенной в Украине георгиевской ленты, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на перекрестке улиц Центральный Аэропорт и Овидиопольская дорога.
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На знаке, который видно издалека — герб Одессы был расположен на фоне голубой волнистой полосы, что символизирует Черное море, на берегу которого расположен город.
Неизвестные раскрасили «волны» в черный и оранжевый цвета, превратив «море» на запрещенную в Украине символику, — «георгиевскую» ленточку.
Украинские патриоты Демьян Ганул и Игорь Бея узнали об этом, приехали и перекрасили монумент в цвета флага Украины.
Ранее мы уже рассказывали, что во время празднования 9 мая пророссийские граждане устроили массовые беспорядки.
Мужчина без маски в ответ на просьбу полицейских надеть средства защиты, принялся нецензурно бранится и оскорблять полицию. Копы схватили и задержали 50-летнего нарушителя.
Также на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего мужчину с георгиевской ленточкой на одежде.
Кроме того, несколько человек напали на журналистку Алену Балабу. Она намеревалась помочь полицейским разобраться с провокатором, в итоге Балабу избили и вырвали клок волос. Нападавшие задержаны и доставлены в отдел полиции.
Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка: видео
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