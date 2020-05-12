В Одесской области загорелся торговый центр

Возгорание случилось в городе Татарбунары, на улице Тура, где расположен торговый центр «Копейка» и магазин «Ева».

Фотографии с места ЧП стали размещать очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Позже в пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили подробности происшествия.

По информации ведомства, в службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на территории хоздвора.

По прибытии пожарных выяснилось, что горит тара — поддоны, коробки, упаковочные ленты под навесом и покрытие здания складских помещений магазина.

«В 12:55 пожар локализовали и в 13:26 ликвидировали на общей площади 150 м2», - рассказали спасатели.

Вероятной причиной пожара эксперты назвали — неосторожное обращение с огнем при курении неустановленным лицом (вероятно, кто-то не потушил окурок).

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Огненное ЧП случилось в ночь на 8 мая на улице Пляжной в заведении «Черная каракатица».

По информации спасателей, сигнал о возгорании поступило на пульт диспетчера дежурной части в 00:36. К месту происшествия пожарники прибыли через 13 минут, а возгорание ликвидировали в 01:30.

При разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили кислородный баллон, который взорвался во время пожара.

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