Глава Одесского ОГА Максим Куцый разразился угрозами после неудобного вопроса журналистки
Соответствующее видео распространяется по сети, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В частности, Куцому задали вопрос о неукомплектованных машинах скорой помощи, которые по результатам тендера, на 30 миллионов гривен, прибыли в Одессу, но до сих пор просто стоят на автобазе санитарного транспорта.
В ответ «слуга народа» начал хамить, забывать государственный язык, переходя на русский, попытался выгнать журналистов при помощи нацгвардейцев.
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Также он требовал у выключить камеру и удалить запись интервью с ним.
По данным местного издания "
Максим Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с олигархом Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал «1+1», где выходят «Секретные материалы».
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