Глава Одесского ОГА Максим Куцый разразился угрозами после неудобного вопроса журналистки

Соответствующее видео распространяется по сети, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В частности, Куцому задали вопрос о неукомплектованных машинах скорой помощи, которые по результатам тендера, на 30 миллионов гривен, прибыли в Одессу, но до сих пор просто стоят на автобазе санитарного транспорта.

В ответ «слуга народа» начал хамить, забывать государственный язык, переходя на русский, попытался выгнать журналистов при помощи нацгвардейцев.

Также он требовал у выключить камеру и удалить запись интервью с ним.

По данным местного издания " Думская ", на видео журналистка программы «Секретные материалы», выходящей на телеканале «1+1». До своего избрания в Раду продюсером «Секретных материалов» был нынешний нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Если верить СМИ, он контролирует проект до сих пор.

Максим Куцый считается человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с олигархом Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал «1+1», где выходят «Секретные материалы».

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