В результате небывалой засухи Одесская область потеряла часть урожая

Потеряно 15% от всей площади озимых культур и это худший показатель в Украине, проинформировали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Politeka.net

Сообщается, что пострадали посевы на 148 тысячах га: 10% урожая пшеницы, 62% рапса и 21% ячменя. При этом падение доходов от сбора урожая в регионе может составить до 32%, а выручка фермерских хозяйств снизится на 13%.

«В Одесской области, где наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с прошлого лета, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур оцениваются как близкие к критическим. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживается, посевы находятся в подавленном состоянии», - говорится в сообщении.

Засуха на Одесчине, по данным ученых и фермеров, самая серьезная за последние десятилетия, ведь дожди и ливни в последний раз были еще летом прошлого года.

Всего погибло 43% посевов озимых культур и 7,2% урожая. Хуже всего ситуация в Придунавье, где погибло от 50 до 80% озимых. А на севере области урожай в целом удалось спасти.

На втором месте по неурожайности с большим отрывом от Одесской находится Николаевская область. Там погиб урожай озимых на 22,6 тысячах гектаров.

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