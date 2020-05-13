12 мая в Одессе и области хозяйничал циклон «Аки», который принес шторм, ливень и песчаную бурю
Соответствующими кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, к примеру селе Нагорное Ренийского района Одесской области местные жители засняли песчаную бурю.
В этот день в Одессе также было неспокойно.
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Штормовой ветер разогнал волны на море, которые обрушивались на черноморское побережье.
Кроме того, в Одессе внезапно пошел ливень с грозой, который был непродолжительный, а после него сразу вышло солнце. В результате переменчивой погоды в небе над Одессой взошла огромная радуга.
Радугу заметили примерно в 18:30 в разных районах города.
А тем временем синоптики сообщили, что в среду 13 мая весь день в Одессе будет сохранятся ветреная погода, ветер северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7 °С, днем 15-17 °С.
Температура морской воды 10-11 °С.
В Одесской области - переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2 °С, днем 15-20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая
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