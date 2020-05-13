Что происходило с погодой 12 марта

12 мая в Одессе и области хозяйничал циклон «Аки», который принес шторм, ливень и песчаную бурю

Соответствующими кадрами делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, к примеру селе Нагорное Ренийского района Одесской области местные жители засняли песчаную бурю.

В этот день в Одессе также было неспокойно.

Штормовой ветер разогнал волны на море, которые обрушивались на черноморское побережье.

Кроме того, в Одессе внезапно пошел ливень с грозой, который был непродолжительный, а после него сразу вышло солнце. В результате переменчивой погоды в небе над Одессой взошла огромная радуга.

Радугу заметили примерно в 18:30 в разных районах города.

А тем временем синоптики сообщили, что в среду 13 мая весь день в Одессе будет сохранятся ветреная погода, ветер северо-западный, днем ​​южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-7 °С, днем ​​15-17 °С.

Температура морской воды 10-11 °С.

В Одесской области - переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​южный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7 °С тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая

Напомним, в Одессе появилась огромная георгиевская лента: видео

Как сообщала Politeka, любительница России пугает одесситов "вежливыми людьми", видео: "Будете катиться..."

Также Politeka писала, что любители России устроили массовые беспорядки в Одессе на 9 мая: позорные кадры