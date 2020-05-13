В Одессе всё чаще протестуют против условий карантина

Так в среду, 13 мая, под стенами ОГА митингуют водители маршруток.

Кадры с места пикета обнародовал одесский общественник Олег Михайлик, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, это предупредительная акция протеста собственников и водителей маршрутных такси.

На маршрутках вывесили баннеры с "Карантин для бедных продолжается", "Как на работу добраться без работающего транспорта".

На место съехалась полиция во главе с начальником Хмельницкого районного отделения. Они собирались задержать участников акции, но им помещали общественники.

Ранее в Одессе митинговали предприниматели на рынке Староконный.

Возмущенные люди требовали отмены запланированного до начала карантина повышения арендной платы на 20%, которое вступило в силу в апреле, а также отмены дополнительных выплат.

Помимо прочего, предприниматели не хотят платить арендную плату за период карантина.

«Просто за то, что мы выносим товар из контейнера на улицу, мы платим 350 гривен каждый месяц, ещё мы платим дополнительно за рекламу своего товара на своем же контейнере, ежемесячно мы платим за воду, хотя в магазинах воды нет, а если мы ей и пользуемся, например, в туалете, то за туалет мы все равно платим», — рассказал организатор пикета Игорь Фунтовой.

Участников акции пытается задержать полиция, "добровольно" приглашая их на 3 часа в Хмельницкий райотдел для дачи объяснений. Gepostet von Олег Михайлик am Mittwoch, 13. Mai 2020

Напомним, циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии

Как сообщала Politeka, любительница России пугает одесситов "вежливыми людьми", видео: "Будете катиться..."

Также Politeka писала, что в Одессе появилась огромная георгиевская лента: видео