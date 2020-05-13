Отмена автобусов и электричек больнее всего ударила по жителям пригорода

С 11 мая Украина начала поэтапный выход из карантина

До сих порт открытым остается вопрос о том, когда же заработает пригородный автотранспорт в Одесской области.

В вязи с этим депутаты облсовета обратиться к правительству с просьбой о передаче полномочий для возобновления пассажирских перевозок в регионах местными властями.

Речь идет о возможности возобновления пригородных перевозок по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при условии улучшения эпидемологической обстановки.

По данным издания «Пассажирский транспорт», в областном совете утверждают, что речь идет, в первую очередь, о возможности возобновления пригородного автобусного сообщения вблизи Одессы в радиусе до 50 километров, а также таких городов как Измаил, Белгород-Днестровский, Черноморск, Южный.

Однако нестабильная ситуация с китайским вирусом в северных районах Одесской области, в первую очередь, в Подольске – пока не дает оснований для такого решения.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко несколько дней назад заявлял, что возобновление пассажирских перевозок, особенно междугородних, с 11 или даже 22 мая поставит крест на всех карантинных ограничений.

Несмотря на это, министр инфраструктуры Владислав Криклий, возможно под давлением частных перевозчиков, неоднократно высказывал прогнозы о возобновлении пассажирских перевозок в ограниченном режиме с середины или конца мая.

Сейчас весь транспорт в Одессе функционирует в режиме «специальных перевозок», когда право на проезд имеют медики, правоохранители, коммунальщики, сотрудники местных и государственных органов власти, сотрудники жизненно важных предприятий (в том числе продовольственных магазинов). Это создает большие неудобства для основной массы одесситов.

Пока же в планах правительства запустить с 22 мая городские и пригородные перевозки в пределах района, кроме маршруток. С 29 мая – автоперевозки внутри области, внутреннее авиасообщение, запустят часть поездов Интерсити+ и Ночной экспресс (в западном, южном, днепровском, восточном и азовском направлениях). С 9 июня – межобластные и международные автоперевозки, включая маршрутки. С 12 июня – запуск всех пригородных поездов..

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