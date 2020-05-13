После скандального видео губернатора Одесчины Максима Куцего срочно вызвали на встречу с Владимиром Зеленским

Его ждет разговор в Офисе президента. Об этом сообшает местное издание Таймер со ссылкой на источник в Одесской ОГА.

Согласно информации, 13 мая Максим Куций отсутствует на рабочем месте, так как чиновника вызвали в Киев на разговор. При этом, как утверждает издание, в связи с недавними скандалами с участием губернатора, разговор его ждет не совсем приятный.

Напомним, что Максим Куцый разволновался после неудобного вопроса журналистки 1+1 и даже позвал Нацгвардию.

Журналистка съёмочной группы программы «Секретные материалы», которую показывают на телеканале «1+1», спросила у Куцего про судьбу автомобилей скорой помощи, которые прибыли в Одесскую область и уже несколько недель стоят без дела, вместо того чтобы обслуживать граждан.

В ответ «слуга народа» начал хамить, забывать государственный язык, переходя на русский, попытался выгнать журналистов при помощи нацгвардейцев.

Как отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко у себя в Фейсбук, никакие вопросы не могут оправдать неадекватное поведение чиновников.

"Журналист – не просто человек, который удовлетворяет собственное любопытство и что-то расспрашивает. Он представляет аудиторию. И чиновник должен демонстрировать свою ответственность перед людьми путем общения с журналистами, а не "натравливать" на них Нацгвардию", - написал он.

"Закон на стороне журналистов, но уровень культуры, образованности, готовности к выполнению государственных функций в должностных лиц – на чрезвычайно низком уровне", - добавил Томиленко.

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