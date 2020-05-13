В Одесской области рыбаки поймали краснокнижную 10-килограмовую севрюгу

На реке Дунай в районе города Вилково погранотряд проверил одну из рыбацких лодок. Как оказалось, в сетях рыбаков была обнаружена севрюга весом 10 кг, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСПУ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Учитывая то, что ценная рыба на борт не поднималась, пограничный наряд предложил рыбакам выпустить рыбину в естественную среду.

Рыбаки были проинформированы, что сумма нанесенного ущерба государству в случае поимки такой ​​рыбы оценивается в 48 тыс грн.

К тому же, за вылов краснокнижной рыбы предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее мы уже писали, в Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил огромного карпа.

Очень крупная рыба весила 17 кг 250 г.

Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.

Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.

Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.

Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.

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