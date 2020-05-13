В Одессе задержали банду, которая похитила бизнесмена и вымогала 400 тысяч долларов
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 37-летнего бизнесмена, проживавшего в Киевской области, выманили на встречу и вынудили подписать долговую расписку, в которой речь шла о 200 тыс. долларов США.
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«Не получив денег, они вывезли жертву в заранее оговорённое со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму «долга», но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего», - рассказали правоохранители.
Отмечается, что бандиты силой удерживали свою жертву в течении трёх дней, угрожая убить не только его, но и всех членов его семьи.
«В конце концов потерпевший совершил несколько операций по пересчёту части денег со своего крипто–аккаунта на аккаунт вымогателей», — сообщили в ведомстве.
Силовики задержали злоумышленников во время последней попытки завладеть чужими деньгами.
Задержанные — уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Возраст похитителей — от 28 до 31 лет.
Действия всех троих фигурантов следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины, как незаконное лишение свободы или похищение человека. Двум из них также сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК - вымогательство.
В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам — домашний арест.
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