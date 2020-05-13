После карантина в Одесской области ожидается большой наплыв туристов - до 5 миллионов

Как передает Politeka.net, одесский губернатор Максим Куцый выразил надежду, что регион станет туристическим центром Украины, сообщает пресс-служба ОГА.

В связи с эпидемией границы будут закрыты и вероятно, что основной поток путешественников приедет в Одесскую область.

«Одесская область в 2020 году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов. Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер не должно быть, - заявил Куцый.

Также губернатор добавил, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено.

В тоже время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что открытие курортных зон зависит от того, как быстро распространяется вирус, и как люди будут соблюдать карантинные условия.

"Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините, – добавил главный санитарный врач страны.

Ранее, о том что карантин завершен говорил одесский мэр Геннадий Труханов.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - сообщил мэр.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

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