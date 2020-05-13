Уже в ближайшие дни одесситов ждут новые этапы ослабления карантина
В частности, Кабмин собирается снять еще несколько карантинных ограничений, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Одесситам можно будет гулять в парках компаниями до 8 человек и сидеть за столиками на летних площадках до 4 человек.
"Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня опубликования", — сообщил Шмыгаль.
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Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал предполагаемые даты ослабления карантина.
"У нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-е и так далее" , - рассказал Степанов.
Ранее мы сообщали, после карантина в Одесской области ожидается большой наплыв туристов - до 5 миллионов.
Одесский губернатор Максим Куцый выразил надежду, что регион станет туристическим центром Украины.
В связи с эпидемией границы будут закрыты и вероятно, что основной поток путешественников приедет в Одесскую область.
«Одесская область в 2020 году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов. Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер не должно быть, - заявил Куцый.
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