Уже в ближайшие дни одесситов ждут новые этапы ослабления карантина

В частности, Кабмин собирается снять еще несколько карантинных ограничений, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Одесситам можно будет гулять в парках компаниями до 8 человек и сидеть за столиками на летних площадках до 4 человек.

"Изменения будут обнародованы после технических доработок и вступят в силу со дня опубликования", — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга назвал предполагаемые даты ослабления карантина.

"У нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-е и так далее" , - рассказал Степанов.

Ранее мы сообщали, после карантина в Одесской области ожидается большой наплыв туристов - до 5 миллионов.

Одесский губернатор Максим Куцый выразил надежду, что регион станет туристическим центром Украины.

В связи с эпидемией границы будут закрыты и вероятно, что основной поток путешественников приедет в Одесскую область.

«Одесская область в 2020 году планирует быть 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов в сезон ожидают принять 4-5 миллионов туристов. Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер не должно быть, - заявил Куцый.

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