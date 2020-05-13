В сети показали, как проходит нашумевшая реконструкция Новощепного ряда возле Привоза

12 мая стартовал первый день реконструкции многострадального Новощепного ряда, однако изменений происходящего не наблюдается, сообщает местное издание «Одесская жизнь».

Некоторые одесситы по-прежнему ждут трамваи на остановках, хотя схема их маршрута изменилась, о чем проинформировалось в объявлениях, вывешенных на этих самых остановках.

Что касается самой реконструкции, то единственное изменение — это угол на пересечении Новощепного ряда и улицы Екатерининской: там со стороны «Привоза» убран забор, уже видны очередные ряды новых, пока не работающих торговых павильонов в стиле тех, о которых мы уже рассказывали. Появились «столбики» для установки очередного ограждения.

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Все остальное в Новощепном ряду — как прежде. Здесь по-прежнему кипит торговля «с ног и со стен».

Как рассказала одна из торгующих одесситок, их решили пока не трогать.  Друга добавила, что «здесь просто трамваи не будут ходить, а мы будем торговать, как и раньше».

Обратим внимание, что количество автомобилей на этом участке только прибавилось.

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