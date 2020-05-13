В сети показали, как проходит нашумевшая реконструкция Новощепного ряда возле Привоза

12 мая стартовал первый день реконструкции многострадального Новощепного ряда, однако изменений происходящего не наблюдается, сообщает местное издание « Одесская жизнь ».

Некоторые одесситы по-прежнему ждут трамваи на остановках, хотя схема их маршрута изменилась, о чем проинформировалось в объявлениях, вывешенных на этих самых остановках.

Что касается самой реконструкции, то единственное изменение — это угол на пересечении Новощепного ряда и улицы Екатерининской: там со стороны «Привоза» убран забор, уже видны очередные ряды новых, пока не работающих торговых павильонов в стиле тех, о которых мы уже рассказывали. Появились «столбики» для установки очередного ограждения.

Все остальное в Новощепном ряду — как прежде. Здесь по-прежнему кипит торговля «с ног и со стен».

Как рассказала одна из торгующих одесситок, их решили пока не трогать. Друга добавила, что «здесь просто трамваи не будут ходить, а мы будем торговать, как и раньше».

Обратим внимание, что количество автомобилей на этом участке только прибавилось.

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