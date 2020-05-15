Но есть одно требование

После ослабления карантина в Одессе возобновит работу половина городских маршруток, однако есть одно требование

Как сообщает пресс-служба горсовета, с 15 мая маршрутки будут работать в режиме спецтранспорта, передает Politeka.net

Перечень маршрутов, которые начнут работу уже сегодня выглядит следующим образом:

№ 190 - ул. Паустовского - железнодорожный вокзал,

№ 240 - ул. Паустовского - ул. Преображенская,

№ 250 - ул. Жолио-Кюри - ул. Преображенская,

№ 210 - жилмассив "Школьный" - ЦПУ "Мост" (ул. Приморская),

№ 197 - Мемориал 411-й батареи - Слободка (Онкодиспансер),

№ 175 - аптека «Гаевского» - Мемориал 441-й батареи,

№ 185 - аптека «Гаевского» - Мемориал 441-й батареи,

№ 203 - цементный завод - парк им. Т. Шевченко,

№ 110 - санаторий "Куяльник" - ЦПВ «Вокзал»,

№ 115 - поселок Сахарный - площадь Десятого апреля,

№ 111 - поселок Усатово-1 - рынок «Привоз»,

№ 233 - Тираспольское шоссе ("Два столба") - парк им. Т. Шевченко,

№ 237 - ЦПВ «Вокзал» - ул. Агрономическая,

№ 288 - Деткомбинат - кладбище «Западное»,

№ 4 - ВТЦ «Среднефонтанский» - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 7 - ул. Архитекторская - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 171 - ЦПВ "Вокзал" (Итальянский бульвар) - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 11 - ул. Ильфа и Петрова - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 8 - площадь Тираспольская - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 23 - ул. Ядова - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 6 - ул. Академика Заболотного - 6 км Овидиопольской дороги,

№ 16 - ул. Генерала Бочарова, 71 - 6 км Овидиопольской дороги.

Однако в горсовете подчеркивают, что проезд в транспорте разрешается исключительно при наличии защитной маски.

До сих порт открытым остается вопрос о том, когда же заработает пригородный автотранспорт в Одесской области.

В вязи с этим депутаты облсовета обратиться к правительству с просьбой о передаче полномочий для возобновления пассажирских перевозок в регионах местными властями.

Речь идет о возможности возобновления пригородных перевозок по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при условии улучшения эпидемологической обстановки.

Напомним, на Одесчине фермер не выдержал потери урожая и свел счеты с жизнью: подробности

Как сообщала Politeka, Одесскую область накрыла рекордная засуха: стало известно о первых потерях

Также Politeka писала, что циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии