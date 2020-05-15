После ослабления карантина в Одессе возобновит работу половина городских маршруток, однако есть одно требование

Как сообщает пресс-служба горсовета, с 15 мая маршрутки будут работать в режиме спецтранспорта, передает  Politeka.net

Перечень маршрутов, которые начнут работу уже сегодня выглядит следующим образом:

  • № 190 - ул. Паустовского - железнодорожный вокзал,
  • № 240 - ул. Паустовского - ул. Преображенская,
  • № 250 - ул. Жолио-Кюри - ул. Преображенская,
  • № 210 - жилмассив "Школьный" - ЦПУ "Мост" (ул. Приморская),
  • № 197 - Мемориал 411-й батареи - Слободка (Онкодиспансер),
  • № 175 - аптека «Гаевского» - Мемориал 441-й батареи,
  • № 185 - аптека «Гаевского» - Мемориал 441-й батареи,
  • № 203 - цементный завод - парк им. Т. Шевченко,
  • № 110 - санаторий "Куяльник" - ЦПВ «Вокзал»,
  • № 115 - поселок Сахарный - площадь Десятого апреля,
  • № 111 - поселок Усатово-1 - рынок «Привоз»,
  • № 233 - Тираспольское шоссе ("Два столба") - парк им. Т. Шевченко,
  • № 237 - ЦПВ «Вокзал» - ул. Агрономическая,
  • № 288 - Деткомбинат - кладбище «Западное»,
  • № 4 - ВТЦ «Среднефонтанский» - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 7 - ул. Архитекторская - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 171 - ЦПВ "Вокзал" (Итальянский бульвар) - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 11 - ул. Ильфа и Петрова - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 8 - площадь Тираспольская - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 23 - ул. Ядова - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 6 - ул. Академика Заболотного - 6 км Овидиопольской дороги,
  • № 16 - ул. Генерала Бочарова, 71 - 6 км Овидиопольской дороги.

Днепр, маршрутка, карантин, маска

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Однако в горсовете подчеркивают, что проезд в транспорте разрешается исключительно при наличии защитной маски.

До сих порт открытым остается вопрос о том, когда же заработает пригородный автотранспорт в Одесской области.

В вязи с этим депутаты облсовета обратиться к правительству с просьбой о передаче полномочий для возобновления пассажирских перевозок в регионах местными властями.

Речь идет о возможности возобновления пригородных перевозок по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при условии улучшения эпидемологической обстановки.

Напомним, на Одесчине фермер не выдержал потери урожая и свел счеты с жизнью: подробности

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