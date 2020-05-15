Пока неизвестно кто же испортил бювет

В Одессе вандалы испортили бювет и теперь он не работает

На сегодняшний день существует немало вандалов, которые совершенно не обращают внимание на неправильные поступки и из-за мести или развлечения крушат и ломают всё на своем пути.

В ночь с 13 на 14 мая неизвестные устроили погром в бюветном комплексе на Михайловской площади, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Злоумышленники проникли в помещение, срезали и украли кран зоны выдачи воды, а также другое оборудование, обеспечивающее работу бювета. Но этого им показалось мало, и они решили поджечь помещение.

К счастью, огонь не разгорелся.

Коммунальщики принялись восстанавливать работу бювета и в связи с ремонтом он не будет функционировать до 25 мая.

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