Девятые сутки ищут 15-летнюю девушку, которая бесследно пропала в Одессе

Известно, что 6 мая Екатерина Андрусяк ушла из дома в Малиновском районе и до сих про не вернулась. Встревоженные родственники попросили помощи в полиции, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесском регионе.

Приметы Кати: рост 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы до плеч, серые глаза.

Была одета в куртку черного цвета с кожаными вставками, черную юбку, розовый свитер и кроссовки черного цвета.

В полиции призывают, с любой информацией о пропавшей просьба сообщать по телефону: (048) 765-75-27 или на линию 102

Учитывая, что в последнее время в регионе все чаще пропадают дети, публикация вызвала большой резонанс в сети.

«И пропадают юные девочки. Что происходит?! Родителям остается только верить и ждать», «на наш город напала какое-то проклятье. Череда каких-то несчастий. Надеюсь, хоть в этой ситуации все закончится успешно и девушка найдётся в ближайшее время целая и невредимая», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что 14-летняя Алина Недова, тело которой обнаружили возле обрыва на берегу лимана, покончила жизнь самоубийством.Такое заявление сделал начальник одесской полиции Олег Бех в ходе брифинга.

По его словам, сейчас полиция придерживается версии, что это было самоубийство.

Напомним, перед трагедией 14-летняя Алина Недова оставила прощальное письмо: «он начал ко мне лезть»

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что банда налетчиков активизировалась в Одессе: "Связали скотчем и вынесли 200 тысяч" , видео