В Одессе снова митинговали на рынке
На Староконном рынке продолжается бунт предпринимателей против администрации, которая обложила одесситов новой «данью», на 20% больше предыдущей, в апреле, во время карантина, когда никто не мог даже по-человечески работать.
Соответствующее видео размести в сети организатор митинга, предприниматель Иван Фунтовой, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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Как стало известно, что руководство рынка не захотело пойти на встречу предпринимателям и поэтому состоялся второй митинг. Около сотни продавцов снова попытались поговорить с руководителями, но диалога не получилось.
Во время протеста на рынок приехала полиция и попыталась сразу составить протокол за нарушение карантина на одного из лидеров. Однако предприниматели отбили Ивана Фунтового и не дали его задержать.
Протестующие обвинили администрацию в попытке использовать полицию для подавления митинга.
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«єдність народу - сила нації», - написал он.
"Больше 12-ти сотрудников полиции на одного", - добавил Фунтовой.
Напомним, что в среду, 13 мая, под стенами ОГА устроили массовый пикет водители маршруток.
Водители пригородных маршруток требовали, чтобы им разрешили работать.
Это была предупредительная акция протеста.
На маршрутках вывесили баннеры с "Карантин для бедных продолжается", "Как на работу добраться без работающего транспорта".
На место съехалась полиция во главе с начальником Хмельницкого районного отделения. Они собирались задержать участников акции, но им помещали общественники.
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