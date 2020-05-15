Во время протеста на рынок приехала полиция

В Одессе снова митинговали на рынке

На Староконном рынке продолжается бунт предпринимателей против администрации, которая обложила одесситов новой «данью», на 20% больше предыдущей, в апреле, во время карантина, когда никто не мог даже по-человечески работать.

Соответствующее видео размести в сети организатор митинга, предприниматель Иван Фунтовой, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, что руководство рынка не захотело пойти на встречу предпринимателям и поэтому состоялся второй митинг. Около сотни продавцов снова попытались поговорить с руководителями, но диалога не получилось.

Во время протеста на рынок приехала полиция и попыталась сразу составить протокол за нарушение карантина на одного из лидеров. Однако предприниматели отбили Ивана Фунтового и не дали его задержать.

Протестующие обвинили администрацию в попытке использовать полицию для подавления митинга.

«Заказ» выполнен «полицией» в полной мере не был! Не учли сплочённости коллектива!

Хотели «пришить» уголовную ответственность за организацию акции во время карантина!

«єдність народу - сила нації», - написал он.

"Больше 12-ти сотрудников полиции на одного", - добавил Фунтовой.

Напомним, что в среду, 13 мая, под стенами ОГА устроили массовый пикет водители маршруток.

Водители пригородных маршруток требовали, чтобы им разрешили работать.

Это была предупредительная акция протеста.

На маршрутках вывесили баннеры с "Карантин для бедных продолжается", "Как на работу добраться без работающего транспорта".

На место съехалась полиция во главе с начальником Хмельницкого районного отделения. Они собирались задержать участников акции, но им помещали общественники.

«Заказ» выполнен «полицией» в полной мере небыл! Не учли сплочённости коллектива! Хотели «пришить» уголовную ответственность за организацию акции во время карантина! «єдність народу - сила нації» Репост приветствуется! Из 500 участников процесса одного «нашли» нарушителя!)))))) Больше 12-ти сотрудников полиции на одного!))) Gepostet von Ivan Funtovoy am Donnerstag, 14. Mai 2020

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