В Одессе на акцию протеста вышли родственники украинских моряков, которые объявили голодовку в тюрьмах Ливии

Как пишет местное издание « Думская », акция прошла в Горсаду, 14 мая.

Родственники сообщили, что моряки с танкеров «Рута» и «Капитан Хайям», которые несколько лет томятся в ливийских тюрьмах, объявили голодовку. Она носит предупредительный характер и продлится пять дней.

Также присутствующие обвинили власти Украины в том, что они не желают принимать мер по защите своих граждан. Украинцы остаются за решеткой в Триполи, несмотря на то, что ливийские власти объявили амнистию в связи с распространением китайского вируса.

«Всех забирают: филиппинцев, тунисцев, турок, а наши сидят — без нормальной медицинской помощи», — говорит мать одного узника.

По данным издания, среди голодающих 71-летний капитан «Руты» Николай Шокун.

Как рассказала председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "Ассоль" Светлана Фабрикант, экипаж теплохода "Рута" задержали по обвинению в контрабанде нефтепродуктов 28 апреля 2017 года. Экипаж из 14 моряков попал в тюрьму.

Годом ранее в Ливии был задержан танкер "Капитан Хаям", экипаж которого также арестовали, обвинения те же - контрабанда нефтепродуктов. Среди экипажа танкера были четверо украинцев.

Напомним, на Одесчине фермер не выдержал потери урожая и свел счеты с жизнью: подробности

Как сообщала Politeka, Одесскую область накрыла рекордная засуха: стало известно о первых потерях

Также Politeka писала, что циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии