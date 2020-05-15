Максим Куцый себя виноватым не считает

После скандала одесский губернатор Максим Куцый извинился перед общественностью, но виноватым себя не считает

Так, в ходе брифинга руководитель Одесской ОГА прокомментировал инцидент с журналистами телеканала «1+1», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Куцый пояснил, что сам пригласил журналистов телеканала 1+1 в свой кабинет для того, чтобы пообщаться на тему вируса, но не давал разрешение на видеосъемку.

«После этого начались провокационные вопросы. Я всегда открыт и готов к конструктивному диалогу. Еще раз хотел бы извиниться за свое эмоциональное поведение. Но это касается только тех случаев, когда информацией спекулирую», - заявил губернатор.

Также он заверил всех, что его кабинет является режимным объектом.

«Мой кабинет, действительно, является режимным объектом и охраняется Нацгвардией, поскольку кабинет главы ОГА является местом с высоким уровнем защиты информации» — сообщил он.

Обратим внимание, что в действиях Куцого есть признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины — «препятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Напомним, что Максим Куцый разволновался после неудобного вопроса журналистки 1+1 и даже позвал Нацгвардию.

Журналистка съёмочной группы программы «Секретные материалы», которую показывают на телеканале «1+1», спросила у Куцего про судьбу автомобилей скорой помощи, которые прибыли в Одесскую область и уже несколько недель стоят без дела, вместо того чтобы обслуживать граждан.

В ответ «слуга народа» начал хамить, забывать государственный язык, переходя на русский, попытался выгнать журналистов при помощи нацгвардейцев.

❗️Онлайн-брифінг щодо закупівлі 85 карет швидкої допомоги Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 14. Mai 2020

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